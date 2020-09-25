Еще несколько торговых площадок в Москве закрыли из-за нарушений масочного режима

За последние сутки под санкции попали шесть магазинов, в том числе принадлежащие сетям «Перекресток» и Eurospar, рассказал заммэра Москвы и руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По данным столичного руководства, в этих магазинах посетители и продавцы не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Всего же, по решению Роспотребнадзора из-за таких нарушений были закрыты уже почти 50 торговых учреждений. Помимо этого, добавил Немерюк, из-за отсутствия масок у клиентов и продавцов был оштрафован на 1 млн руб. Центральный универсальный магазин.