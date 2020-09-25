Губернатор Самарской области призвал медиков обращаться к нему по поводу недоплат за работу с больными коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал медицинских работников региона обращаться к нему по поводу недоплат за работу с больными коронавирусом. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Дорогие медики, если вы считаете, что вам не доплатили, вы имеете возможность ко мне обратиться в удобной для вас форме в письменном обращении на имя губернатора в сети интернет. Мы это обязательно отловим», — отметил Д.Азаров.

Он также напомнил, что в регионе действует рабочая группа, в которой работает министр здравоохранения, руководители лечебных учреждений и представители профсоюзов и трудовых коллективов. «Обращайтесь и туда, мы обязательно решим ваши вопросы», — заключил Д.Азаров.