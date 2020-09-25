К расследованию нападения на людей в Париже подключилось антитеррористическое ведомство

По данным французских СМИ, которые ссылаются на правоохранительные органы, теракт – одна из версий. Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан. По разным данным, он ранил мачете двух или четырех человек. Среди них – сотрудники информационного агентства, которое расположено в здании бывшей редакции Шарли Эбдо. Противоречивая информация пока приходит и по поводу количества нападавших. Возможно, их было двое; как минимум одному удалось скрыться.
2020-09-25T16:05:28+03:00
2020-09-25T16:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 25 сентября 2020
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