К расследованию нападения на людей в Париже подключилось антитеррористическое ведомство

По данным французских СМИ, которые ссылаются на правоохранительные органы, теракт – одна из версий. Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан. По разным данным, он ранил мачете двух или четырех человек. Среди них – сотрудники информационного агентства, которое расположено в здании бывшей редакции Шарли Эбдо. Противоречивая информация пока приходит и по поводу количества нападавших. Возможно, их было двое; как минимум одному удалось скрыться.