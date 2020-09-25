Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета»

В надзорном ведомстве говорят, что в ходе проверки были обнаружены основания для этого. В частности, это причинение вреда психическому здоровью адептам религиозного течения. Как рассказала в эфире «Эха Москвы» журналист Анна Немцова, всего насчитывается несколько тысяч сторонников Виссариона.

По словам Анны Немцовой, около трети населения общины – это дети. Напомним, ранее были арестованы руководители «Церкви последнего завета». В центральный районный суд Новосибирска уже поступили жалобы на арест от Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.