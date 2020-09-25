Столичных пенсионеров не будут штрафовать за выход на улицу

Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее он рекомендовал людям старше 65-ти лет со следующей недели оставаться дома из-за роста числа заражённых коронавирусом в столице.

Прогулки и занятия физкультурой на воздухе городские власти не ограничили. Следовательно, выход из дома не будет считаться нарушением, уточнил мэр Москвы. От поездок в общественном транспорте Сергей Собянин посоветовал жителям столицы старше 65-ти лет воздержаться. В случае крайней необходимости надевать маски и перчатки. Блокировать социальные карты пожилых людей, как это было весной, столичные власти не планируют, заверил градоначальник. При этом предупредил о возможных штрафах за нежелание носить средства защиты в магазинах, аптеках и других общественных местах. Работающим пенсионерам, у которых нет возможности уйти в отпуск или перейти на удаленный режим, больничный лист должны выписать по заявкам работодателей. Аналогичный документ могут получить люди с хроническими заболеваниями, позвонив на горячую линию. Отметим, за сутки в столице выявили 1560 зараженных — в полтора раза больше чем накануне и максимум с 12 июня. Заммэра Анастасия Ракова сказала, что столичные власти начали выводить из резерва койки для больных коронавирусной инфекцией.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице на удалённый режим работы переведут почти треть сотрудников столичной мэрии.