Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета»

В надзорном ведомстве говорят, что в ходе проверки были обнаружены основания для этого. В частности, это причинение вреда психическому здоровью адептам религиозного течения. Напомним, ранее были арестованы руководители «Церкви последнего завета».
2020-09-25T15:34:02+03:00
2020-09-25T15:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 25 сентября 2020
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