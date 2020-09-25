Мосгорсуд зарегистрировал для рассмотрения в апелляционной инстанции уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова

Мосгорсуд зарегистрировал для рассмотрения в апелляционной инстанции уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его бывших коллег по проекту «Платформа». Дата будет назначена позже. Напомним, приговор по делу «Седьмой студии» был вынесен в конце июня. Кирилл Серебренников, в частности, получил три года лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве.
2020-09-25T15:33:38+03:00
2020-09-25T15:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 25 сентября 2020
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