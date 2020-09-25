Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не будут

При этом работающим пенсионерам больничные выпишут по заявкам работодателей. Ранее Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями с 28 сентября по возможности не выходить из дома, а работодателям – перевести сотрудников на удаленку. Мэр сообщил, что 30% персонала мэрии столицы с понедельника будет работать в таком режиме.
2020-09-25T15:31:54+03:00
2020-09-25T15:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 25 сентября 2020
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