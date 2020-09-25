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15:31, 25 сентября 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин обещает, что социальные карты пожилых москвичей блокировать не будут

При этом работающим пенсионерам больничные выпишут по заявкам работодателей. Ранее Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями с 28 сентября по возможности не выходить из дома, а работодателям – перевести сотрудников на удаленку. Мэр сообщил, что 30% персонала мэрии столицы с понедельника будет работать в таком режиме.



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