Уровень заболеваемости коронавирусом в Самарской области в 3 раза ниже среднего показателя по стране – губернатор

Уровень заболеваемости коронавирусом в Самарской области в 3 раза ниже среднего показателя по стране. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«У нас уровень заболеваемости в регионе в 2,5–3 раза ниже, чем в стране, в 3–4 раза ниже, чем в некоторых субъектах Приволжского федерального округа. И это, я считаю, результат», — сказал он.

По словам Азарова, сегодня в Самарской области под пациентов с коронавирусной инфекцией отведены 3998 коек. «У нас в больницах сейчас находятся 2673 человека, из них с подтвержденным диагнозом 705 человек. Но пока позволяют у нас койко-места – у нас эти 2673 в ковидных госпиталях, потому что запас достаточно серьезный. При этом у нас более 1,5 тысяч коек обеспечены медицинскими газами (кислородом) и 796 ИВЛ у нас стоит. То есть мы готовы принять удар», — отметил губернатор.

Азаров добавил, что на территории области создан специальный штаб по противодействию распространения коронавируса, который он возглавляет, начиная с марта текущего года, когда был введен режим повышенной готовности. «Этот режим действует на территории Самарской области и теперь. Да, уровень ограничений в рамках этого режима был разный: то жестче, то ослабляли. Все решения принимает региональный штаб. Но представитель Роспотребнадзора входит в его состав», — уточнил губернатор.

Азаров добавил, что каждый день в регионе выявляют более 100 заболевших коронавирусом.