Александр Лукашенко выступил за более тесную экономическую интеграцию с Россией и рассказал о новых совместных проектах.

Лукашенко принял в Минске глав российских регионов. О контактах с губернаторами он договорился ранее с президентом России Владимиром Путиным. Серия встреч проходит в рамках подготовки к форуму регионов. В беседе с губернатором Омской области Игорем Кобзевым Лукашенко заметил, что многие вопросы нужно было решать раньше, но этого не происходило. Протесты в Белоруссии, которые Лукашенко назвал цветной революцией в какой-то мере подстегнули процесс интеграции, особенно в свете санкций Запада. Лукашенко назвал совместную экономику самодостаточной и нужно всего лишь скорректировать планы. Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко было предложено построить на белорусский деньги порт с тем, чтобы грузопоток соседней страны шел в обход Литвы, 30 процентов бюджета которой и составляют эти доходы.

В будущем году Александр Лукашенко намерен посетить регионы Сибири и Дальнего Востока.