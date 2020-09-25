Власти Москвы из-за роста числа инфицированных коронавирусом вводят в строй резервные медицинские мощности

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, речь идет об объектах, которые были законсервированы. Она пообещала, что плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Перепрофилирование будет проходить по 5 октября. Сергей Собянин сегодня рекомендовал жителям столицы старшего поколения с 28 сентября не выходить из дома без особой необходимости, а работодателям – перевести сотрудников на удаленку.
2020-09-25T15:08:14+03:00
2020-09-25T15:08:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:08, 25 сентября 2020
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