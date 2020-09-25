В министерстве просвещения утверждают, что случаи заболевания коронавирусом в школах России пока единичные

В ведомстве сказали «Интерфаксу», что ведется ежедневный мониторинг ситуации, причем речь идет не только о тех, у кого подтвержден COVID-19, но и о сезонном гриппе и ОРВИ. В России сегодня впервые с июня количество новых случаев коронавируса превысило 7 тысяч. В Москве COVID-19 за день подтвердили у более чем полутора тысяч человек.
2020-09-25T15:07:01+03:00
2020-09-25T15:16:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:07, 25 сентября 2020
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