В министерстве просвещения утверждают, что случаи заболевания коронавирусом в школах России пока единичные

В ведомстве сказали «Интерфаксу», что ведется ежедневный мониторинг ситуации, причем речь идет не только о тех, у кого подтвержден COVID-19, но и о сезонном гриппе и ОРВИ. В России сегодня впервые с июня количество новых случаев коронавируса превысило 7 тысяч. В Москве COVID-19 за день подтвердили у более чем полутора тысяч человек.