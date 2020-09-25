В Париже задержан подозреваемый в нападении на прохожих у бывшей редакции журнала «Шарли эбдо»

В районе площади Бастилии полицейские заметили в толпе человека, на одежде которого были следы крови. Это место находится в нескольких сотнях метров от здания, где раньше располагалась редакция «Шарли эбдо». О задержании сообщил телеканал Бэ-эф-эм, позже подтвердили в полиции. Никаких подробностей о предполагаемом нападавшем пока нет. Он атаковал людей с ножом в центре Парижа – ранены четыре человека, двое – в тяжелом состоянии. Мужчине удалось скрыться. На место прибыли сотрудники подразделений по борьбе с терроризмом, машины скорой помощи. В этой части города организовали зону безопасности, учебные заведения поблизости заблокировали.

Нападение произошло на фоне процесса по делу о серии терактов в Париже в 2015. Пять лет назад двое террористов в камуфляжах ворвались в офис сатирического журнала и открыли стрельбу по журналистам, погибли 12 человек. Это произошло вскоре после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. Недавно, перед началом судебных слушаний, журнал вновь переиздали карикатуры.

Адрес новой редакции «Шарли эбдо» держится в секрете. Журналистов охраняют более 80 сотрудников полиции.