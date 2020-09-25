Губернатор Самарской области пока не планирует убирать райсоветы в столице региона

Губернатор Самарской Дмитрий Азаров области пока не планирует менять систему формирования власти в столице региона и убирать районные советы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Городской округ Самара, столица региона, поделен на муниципальные районы. Это не уникальная схема для нашей страны. Такая же схема в Челябинске и в Махачкале. Действительно, 9 муниципальных районов формируют свои райсоветы и дальше делегируют депутатов в Государственную Думу. Вот такая конструкция сегодня работает на территории региона», — рассказал он.

По словам Азарова, будучи мэром Самары, он был против такой системы управления в городе-миллионнике. «На тот момент я высказывался публично, что не нужно этого делать, ведь могут возникнуть дополнительные риски. Сейчас их нет, но такая угроза в перспективе существует, когда район будет ставить во главу угла те вопросы, которые его интересуют. Общегородские проблемы его могут меньше интересовать и даже создавать какие-то сложности: развитие транспортной, инженерной инфраструктуры и прочее», — пояснил глава региона.

Однако позже Азаров и местные власти все же решили сохранить действующую систему. «Все-таки мы посчитали вместе с депутатами райсоветов, городских советов и решили сохранить полномочия муниципалитета. Еще один избирательный цикл попробуем сделать так, чтобы она работала максимально эффективно. Возможности для этого есть. У нас же более 200 депутатов райсоветов. В принципе, такой депутат может знать в лицо каждого избирателя, каждую семью, которая живет на его территории», заключил губернатор.