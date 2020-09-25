Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела и избирательные процессы

В Кремле считают, что пришло время перезагрузить отношения двух стран в сфере использования IT-технологий. Как говорится в заявлении Владимира Путина, риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере – это один из основных стратегических вызовов современности.
2020-09-25T14:34:38+03:00
2020-09-25T14:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 25 сентября 2020
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