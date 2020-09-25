В Париже задержан неизвестный, который совершил вооруженное нападение неподалеку от бывшей редакции журнала Шарли Эбдо

В Париже задержан неизвестный, который совершил вооруженное нападение неподалеку от бывшей редакции французского журнала Шарли Эбдо. 4 человека получили ножевых ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Со слов очевидцев, нападавших было несколько, двое смогли скрыться. Полиция пока никаких комментариев не дает. Елисейский дворец заявил, что внимательно следит за происходящими.