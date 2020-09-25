В Минздраве называют ожидаемым подъем заболеваемости коронавирусом

Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов заявил, что нужно соблюдать меры профилактики, обязательно носить маски в общественных местах. В Минздраве также говорят, что в регионах сформирован так называемый мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации. Напомним, в Москве суточный прирост новых случаев COVID-19 достиг максимума с 12 июня. За день коронавирус подтвердился у более чем полутора тысяч человек. Мэрия призывает работодателей перевести сотрудников на удаленку, а людей старше 65 лет, по возможности, сидеть дома.