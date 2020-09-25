Порядка 3000 мигрантов из Узбекистана остаются в пункте временного размещения в Самарской области – губернатор

В пункте временного размещения на территории Самарской области сейчас находятся 2712 трудовых мигрантов из Узбекистана. Они приехали в регион с целью вернуться на родину через российско-казахстанскую границу. Подробности сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«2712 граждан Узбекистана находятся на территории Самарской области в пункте временного размещения. Это те, кто приехал в регион с целью выезда в страну своего постоянного проживания. Среди них 40 женщин, а также 13 детей от 10 до 15 лет. Всех маленьких нам удалось отправить», — рассказал он.

Азаров рассчитывает, что мигранты смогут покинуть Самарскую область до 3 октября. «Ситуация находится в зоне моего постоянного внимания. Она решается достаточно сложно, потому что действуют ограничения и в Казахстане, и в Узбекистане, и приходится прилагать много усилий, чтобы отправить граждан», — отметил губернатор.

Как уточнил Азаров, изначально мигранты «ехали в Оренбургскую область, где есть пограничный переход в Казахстан», чтобы после, уже оттуда, выехать в Узбекистан. «Но в какой-то момент в мае неожиданно для нас были перекрыты границы Оренбургской области, и они остались здесь. Поэтому мы разбили один лагерь временного размещения, потом второй. Надеемся, что всех вывезем. Нам уже удалось отправить больше 10 тысяч через территорию Самарской области», — добавил губернатор.

Азаров также попросил граждан Узбекистана не ехать в Самарскую область с целью возвращения на родину. «Никаких отдельных договоренностей Самарская область с Узбекистаном для вывоза на территорию республики сегодня не имеет. Специальные поезда будут отправляться из Центрального федерального округа и из других федеральных округов Российской Федерации. Сейчас, когда происходит понижение температур, это уже становится проблемой для пребывающих граждан», — заключил он.

Ситуация со скоплением мигрантов возникла впервые в Самарской области в мае, когда на российско-казахстанскую границу стали прибывать мигранты из стран Центральной Азии. Они получили информацию об открытии границ, которая не соответствовала действительности. В итоге в районе села Большая Черниговка скопилось более тысячи человек. Был разбит палаточный городок, людей обеспечивали питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной защиты. В дальнейшем в виде исключения гражданам Узбекистана разрешили выехать на родину через территорию Казахстана.