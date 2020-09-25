Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга

Речь идет, в том числе, об избирательных процессах, — передает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера. По словам Путина, риск масштабной конфронтации в цифровой сфере является одним из стратегических вызовов современности, — говорится на сайте Кремля. Заявление Путина прозвучало менее чем за полтора месяца до новых американских выборов. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В Кремле это отрицают.