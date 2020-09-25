В Париже неизвестный человек с ножом напал на людей у бывшей редакции журнала Шарли Эбдо

Как передает телеканал BFMTV, ранены четыре человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным французской прессы, нападавший был с мачете. Ему удалось скрыться. В 2015 году после публикации сатирическим журналом Шарли Эбдо карикатуры на пророка Мухаммеда на журналистов издания напали террористы, были убиты 12 человек, 11 ранены.
2020-09-25T14:12:11+03:00
2020-09-25T14:12:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:12, 25 сентября 2020
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