В Париже неизвестный человек с ножом напал на людей у бывшей редакции журнала Шарли Эбдо

Как передает телеканал BFMTV, ранены четыре человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным французской прессы, нападавший был с мачете. Ему удалось скрыться. В 2015 году после публикации сатирическим журналом Шарли Эбдо карикатуры на пророка Мухаммеда на журналистов издания напали террористы, были убиты 12 человек, 11 ранены.