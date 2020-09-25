Следственный комитет проверяет версию о возможном отравлении аудитора Сергея Магнитского боевым веществом

Об этом сообщил его адвокат.

Матери Сергея Магнитского и его адвокатам не удалось получить доступ к результатам прошлых экспертиз. Тем временем следствие проводит ещё одну проверку. Об этом Эху рассказал адвокат аудитора Hermitage Capital, погибшего около 11-ти лет назад в СИЗО Матросская тишина Николай Горохов. Он уточнил, что стало причиной для новой экспертизы.

Напомним, Сергея Магнитского арестовали в 2008-м году, его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Родные и соратники аудитора считают, что он попал за решётку поскольку раскрыл схему хищения из бюджета более 5 миллиардов рублей, к которой были причастны российские силовики и налоговики. В ноябре 2009-го Магнтиский умер в СИЗО. Руководство ФСИН утверждало, что к смерти привела острая сердечная недостаточность. Близкие и коллеги Магнитского считают, что ему не оказывали помощь в изоляторе.

В России основатель Hermitage Capital Уильям Браудер дважды осужден заочно.