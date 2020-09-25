Алексей Навальный поблагодарил российских пилотов и врачей, участвовавших в его спасении, а также привел собственную версию покушения на себя.

В ставшем традиционным ежедневном посте в Instagram Навальный решил не описывать свое состояние и процесс восстановления, а перечислил тех, кому он в первую очередь благодарен за то, что еще жив и разместил совместный снимок с женой. По мнению Навального, организаторы покушения, возможно, рассчитывали, что умрет вскоре после вылета из Томска, без медицинской помощи, продолжив путешествие «в черном пластиковом мешке на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров».

Но планам злоумышленников помешали цепь счастливых случайностей и «четкие действия неизвестных добрых людей». К их числу Навальный отнес пилотов, которые посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное минирование аэропорта, а также медиков, которые сразу после прилета поставили диагноз «токсическое отравление» и дали дозу атропина.

Навальный на этой неделе выписался из берлинской клиники «Шарите». Соратники говорят, что на реабилитацию уйдут недели.

Власти Германии на данном этапе не видят причин предпринимать дополнительные шаги по ситуации с Навальным. Немецкое представительство в Организации по запрещению химического оружию получило накануне российскую ноту и ответит в течение 10 дней.

Минюст ФРГ заявил о получении второго запроса из Москвы по поводу Навального. Он будет направлен в берлинское управление юстиции.