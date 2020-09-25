Власти Москвы рекомендуют жителям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет с понедельника оставаться дома

Это связано с ростом числа инфицированных коронавирусом.

Ограничения прежде всего коснутся групп риска. Согласно указу мэра Сергея Собянина, с понедельника люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны будут оставаться дома. В указе формулировка звучит так – возобновляется необходимость этой меры. Кроме того, контролирующим организациям предписано более строго следить за масочно-перчаточным режимом в общественных местах. Около пяти тысяч компаний, работающих в Москве получат письма с инструкциями, кроме того, всех руководителей организаций попросили по возможности перевести работников на удаленку. К этой рекомендации уже прислушались в Сбербанке. Столичным врачам уже начали делать прививки новой вакцины от коронавируса. Вместе с тем, в городе снова открываются специализированные госпитали. Как сообщает Интерфакс, под коронавирус перепрофилируют 8 больниц и расконсервируют уже оборудованные павильоны на ВДНХ, в Сокольниках и Крылатском.

К 5 октября к приему пациентов будут готовы 23 больницы. Временные госпитали могут появиться еще на базе семи стационаров.



В Москве суточный прирост новых случаев коронавируса всего за день подскочил с тысячи до полутора тысяч. Это сообщили в оперативном штабе. Причем планку в тысячу случаев Москва пробила только накануне. Днем ранее было 970. По всей России число заражений – максимальное с конца июня, более 7 тысяч человек. Уже 12 день подряд в России регистрируют больше новых случаев, чем за день до этого. За сутки в России, по данным штаба, умерли 108 пациентов с коронавирусом – и таким образом, сегодня число жертв, попавших в официальную статистику с начала пандемии, превысило 20 тысяч.

Оснований для карантинных ограничений по всей России в Кремле пока не видят, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опровергал сообщения в интернете о возможности введения новых ограничений из-за коронавируса в сентябре.

Специалисты ряда стран пришли к выводу, что тотальный карантин действительно не лучшее средство, — сказала «Эху» молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко.

Якутенко отметила, что, при этом, свою эффективность показали такие меры, как дистанция между людьми и ношение масок.