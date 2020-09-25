Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Как отмечает РБК, на вознаграждение акционера впервые будет направлено 50% чистой прибыли за прошлый год. Это более 400 миллиардов рублей. Половину этих средств получит новый владелец Сбера – правительство.
2020-09-25T13:35:02+03:00
2020-09-25T13:45:39+03:00
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13:35, 25 сентября 2020
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