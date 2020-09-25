В Кремле считают, что в РФ не нужно вводить какие-либо дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса

В Кремле считают, что в России не нужно вводить какие-либо дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что происходящее должно заставить всех быть более аккуратными, больше заботиться о себе и близких. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым ограничить посещение людных мест, а также всем соблюдать масочный режим. Работодателям посоветовали перевести сотрудников на удаленку.
2020-09-25T13:33:26+03:00
2020-09-25T13:46:22+03:00
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13:33, 25 сентября 2020
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