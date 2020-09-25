Глава Ингушетии предлагает ликвидировать Конституционный суд республики

Инстанция ранее признала незаконным соглашение о границе с Чечней, заключение которого вызвало протесты местных жителей.

Упразднить высшую инстанцию региона хотят из-за малоэффективности. За время существования суд вынес лишь 24 постановления, а жители узнали о его существовании только на фоне споров о соглашении с Чечней, рассказал ТАСС советник главы Ингушетии Исса Костоев. Кроме того, Конституционный суд республики получает из бюджета 20 миллионов рублей ежегодно. Тратить такие средства, в том числе на высокие зарплаты сотрудникам в администрация региона считают нерациональным.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов на этой неделе внес законопроект об упразднении суда в местный парламент. Однако Народное собрание отказалось его рассматривать, предупредив о возможных последствиях в виде уличных протестов, передает издание «Кавказский узел».

Два года назад Конституционный суд Ингушетии признал незаконные соглашение с Чечней, по которому республика лишалась части своих территорий. Инстанция потребовала провести референдум. Позже Конституционный суд России признал сделку между субъектами федерации законной.

Протесты против границ с Чечней вспыхнули также в марте прошлого года и обернулись столкновениями с силовиками. Летом прошлого года тогдашний глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров подал в отставку.