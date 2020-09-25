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13:05, 25 сентября 2020

Россия расценивает как вмешательство во внутренние дела привлечение ОЗХО к расследованию дела Алексея Навального

Россия расценивает как вмешательство во внутренние дела привлечение Организации по запрещению химического оружия к расследованию дела политика Алексея Навального. Об этом заявил постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.

Ангажированность Группы ОЗХО по расследованию и идентификации не вызывает у России никаких сомнений, ее привлечение к расследованиям — ни что иное, как попытка использовать организацию для вмешательства во внутренние дела государства-участника конвенции, заявил Александр Шульгин. Он подчеркнул, что выводам экспертов Москва на слово верить не собирается – они должны быть подкреплены фактами – подробными
Результатами анализов с подтверждением достоверности их источников. Постпред обратил внимание, что Россию призывают к тщательному расследованию произошедшего, но информацию не предоставляют. А Германия, похоже, активно противодействет проверке, провидимой российскими стурктурами – все запросы игнорируются. Германские власти и техсекретариат ОЗХО играют с Россией в пинг-понг: Берлин отправляет за документальными, якобы подтверждающими отравление, в организацию, а в ОЗХО в свою очередь, ссылаясь на политику конфиденциальности, отправляет за разъяснениями к немецкой стороне. Шульгин отметил, что Москва направила запрос, на который Берлин обязан отреагировать в 10-дневний срок. Запросы направили и в лаборатории Франции и Швеции, которые также подтверждали отравление. Москва посмотрит, как ответят они.

Напомним, что российские специалисты утверждают, что не обнаружили следы отравляющих веществ у Навального поэтому в стране не возбудили уголовное дело. Экспертиза ОЗХО позволила бы начать расследование на межлународном уровне.



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