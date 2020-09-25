Алексей Навальный поблагодарил пилотов, которые посадили самолет с ним в Омске, несмотря на якобы минирование аэропорта. Политик также в своем Инстаграме высказал слова признательности и медикам скорой помощи, которые вкололи ему атропин. Это вещество является антидотом для ряда боевых ядов, в том числе, для отравляющего вещества «Новичок». По данным властей Германии, именно с его помощью Алексея Навального попытались убить в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы», заявил, что у России пока нет достоверных фактов о наличии химоружия на территории страны, чтобы беспокоиться по этому поводу.

Песков также добавил, что в Кремле не видят противоречий заявлениях МИД России Сергея Лаврова и главы СВР Сергея Нарышкина по вопросу о наличии у России боевых веществ «новичок».