Федеральное управление гражданской авиации США закрыло расследование в отношении актера Харрисона Форда

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на ведомство. В апреле телекомпания CNN сообщила, что Харрисон Форд стал виновником опасного инцидента в аэропорту на юге Калифорнии. Он за штурвалом одномоторного самолета пересек единственную взлетно-посадочную полосу, в то время как другой самолет совершал посадку. 78-летнему Харрисону Форду было предписано пройти специальный корректирующий учебный курс. Сообщается, что он это сделал и дело закрыли.
2020-09-25T12:38:10+03:00
2020-09-25T12:47:04+03:00
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12:38, 25 сентября 2020
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