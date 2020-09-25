Суд в Гонконге приговорил школьника, который участвовал в протестах, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы

Как пишет газета Standart, подросток, которому на тот момент было 16 лет, признан виновным в причастности к избиению двух полицейских. По версии следствия, их окружила группа демонстрантов в торговом центре и атаковала зонтиками.

Двое других фигурантов в возрасте 24 лет и 51 года приговорены к 4 годам заключения. Судья назвала их действия варварскими и жестокими.

Активные протесты в Гонконге против возможной выдачи нарушителей материковому Китаю продолжались в китайской автономии с июня прошлого года до середины ноября. За год полиция задержала более 9 тысяч человек.