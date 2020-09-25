Министерство образования Алтайского края опровергло слова Геннадия Онищенко о плохом питании в местных школах

В ведомстве сказали ТАСС, что ежегодно направляют 50 миллионов рублей на обновление оборудования в столовых, а ввести в рацион завтраков мясо просили только в Барнауле. О жалобах родителей на то, что их детям не дают мяса, сказал ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, который сейчас возглавляет рабочую группу Госдумы по контролю за обеспечением школьников горячим питанием. Ранее он заявил, что в 700 школах Алтайского края из тысячи изношено оборудование, более чем в 200 нет помещений для питания.