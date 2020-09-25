Минский городской суд оставил под стражей лидера протестующих Марию Колесникову

Об этом сообщает ТАСС. Ранее она была арестована по делу о призывах к захвату власти. Под арестом оказался ее адвокат Илья Салей. Ранее Колесникову пытались выдворить на Украину, но на границе, по словам ее соратников, она порвала свой паспорт.