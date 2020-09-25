Мэр Ялты уволил своего заместителя, который поддержал протесты в Белоруссии

Глава города Михаил Имгрунт сказал РИА «Новости», что допущенные Михаилом Загорцевым высказывания несовместимы с его должностью. Ранее Загорцев, который до последнего времени был белорусским чиновником, записал видеообращение, в котором призвал россиян не вмешиваться в дела Белоруссии, поддержал протесты и сказал, что гордится своими детьми, которые с первого дня, по его словам, пошли на баррикады. Протесты в Белоруссии с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются больше месяца.
2020-09-25T12:35:42+03:00
2020-09-25T12:35:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 25 сентября 2020
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