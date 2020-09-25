Вакцинация от коронавируса в России может быть ускорена из-за роста заболеваемости, — сообщает источник «Интерфакса» в правительстве. О необходимости резко нарастить производство вакцины сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гильцбург, но, по его словам, это очень трудно сделать, поскольку слишком много нужно возить различных составляющих. Центр имени Гамалеи разработал вакцину, которая была зарегистрирована первой в мире, однако, ее безопасность на Западе ставят под сомнение, поскольку к моменту регистрации этапы массовых испытаний она не прошла.