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Эксклюзив Эха 12:16, 25 сентября 2020

Россия готова ответить на санкции США из-за инцидента с Навальным в случае их принятия – Косачев

Россия готова ответить на санкции США из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, если они будут приняты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее с соответствующей инициативой выступили представители Демократической и Республиканской партий Бен Кардин, Марко Рубио, Митт Ромни, Крис Кунс и Крис Ван Холен. Их документ предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление политика Алексея Навального.

«Это очередная недружественная акция. Определяться с российской реакцией нужно будет только в том случае, если эта инициатива обретет юридическую форму американского закона. Тогда мы будем действовать не менее решительно — для этого у нас есть весь необходимый инструментарий», — подчеркнул Косачев.

Сенатор напомнил о существовании американской процедуры, которая предусматривает обсуждение этой инициативы в обеих палатах Конгресса. «Также необходимо решение президента. Поэтому мы пока далеки от того, чтобы говорить о факте новых санкций. Это инициатива отдельно взятых сенаторов, и к ней нужно так и относиться», — отметил Косачев.

С его точки зрения, подобные заявления обусловлены тем, что США находятся в стадии подготовки к выборам президента. «Поэтому любые законодательные инициативы накладываются на политическую борьбу внутри страны. И Россия в данном случае — точка для приложения сил, чтобы конгрессмены могли продемонстрировать свою несгибаемую политическую полю и принципиальность подходов», — пояснил Косачев.

Он добавил, что все санкции США «уже давно оторваны от реалий, будь то происходящее в Крыму, на востоке Украины, в Иране, Сирии, или когда речь идет о «Северном потоке-2». «Эти санкции являются подтверждением умозрительных заключений самих американцев, когда подобными решениями они подтверждают для себя теории, которые сами придумывают. В данном случае это происходит с известной версией об отравлении Навального, которая далека от того, чтобы считаться подтвержденной», — отметил Косачев.

Сенатор считает, что, «в конечном итоге, все эти санкции нацелены на сдерживание России как геополитического конкурента в любых сферах: и экономической, и политической, и военной, и гуманитарной». «Все это связано с тем, чтобы нанести ущерб репутации России как участника международных процессов», — заключил Косачев.



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