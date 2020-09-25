Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед властями Южной Кореи за убийство гражданина страны

В послании Ким Чен Ына президенту Южной Кореи Мун Чже Ину говорится об «огромном чувстве вины», которое он испытывает, а также «глубоком разочаровании для главы соседней страны и южнокорейских собратьев». Лидер КНДР пообещал, предотвращать подобные «отвратительные инциденты». Этот произошел в территориальных водах Северной Кореи. 47-летний чиновник министерства рыбного хозяйства пропал 21 сентября с борта инспекционного катера, а затем был застрелен пограничниками, а тело его сожгли. В КНДР ссылаются на карантинные меры и борьбу с коронавирусом и уверяют, что военнослужащие сперва сделали предупредительные выстрелы вверх и только потом начали работать по цели. При этом человек находился на некоем плавсредстве.

По одной из версий чиновник пытался сбежать в КНДР.