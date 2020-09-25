Петербуржец, обвиняемый в подготовке кибератаки на компанию Tesla, не признал вину

Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Гражданина России Егора Крючкова судят в штате Невада. Об этом сообщает Associated Press. Молодого человека обвиняют в умышленном повреждения компьютерной системы. По словам прокурора, обвиняемому грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов, а затем — депортация. По данным следствия, Крючков находился в США по туристической визе. В его задачу, как предполагается, входила вербовка знакомого — уроженца Украины, переехавшего в США. Россиянин пять недель уговаривал его за миллион рублей установить программное обеспечение для взлома компьютера. Россиянина задержали этим летом в Лос-Анджелесе, где, по словам прокуратуры, Крючков направлялся в аэропорт, чтобы вылететь из страны. Позже основатель компании Tesla Илон Маск сказал, что россиянин готовил атаку на его фирму. В ФБР сообщили, что раскрыли преступление до того, как был нанесён какой-либо ущерб.

Следующее заседание по делу Егора Крючкова намечено на 1 декабря этого года.