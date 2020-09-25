Адвокат художницы Юлии Цветковой сообщил, что прокуратура вновь отказалась утвердить обвинительное заключение

По словам защитника Алексея Башмакова, дело вернули следователю. Будет проведена новая искусствоведческая судебная экспертиза. Юлия Цветкова должна явиться в СК 28 сентября, — сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Основанием для возбуждения уголовного дела против художницы с Комсомольска-на-Амуре об изготовлении порнографии стали рисунки с изображениями, напоминающими женские половые органы.