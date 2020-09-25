На Украине собираются ставить на специальный учет всех, кто пользуется запрещенными в стране российскими ресурсами

Такую меру собираются принять в рамках национальной стратегии кибербезопасности.

Бороться с информационным влиянием России в интернете на Украине теперь собираются, контролируя действия самих граждан. На них будет возлагаться ответственность за пользование запрещенными ресурсами. Об этом предупредили в Совете нацбезопасности и обороны страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что все пользователи будут находиться на учете и если они будут распространять российский контент на Украине, то у них могут быть проблемы с полицией и другими силовыми структурами. Слова Данилова приводит агентство РИА «Новости». Ранее в стране приступили к разработке стратегии кибербезопасности. Одна из задач – противостояние России. Напомним, что на Украине начали блокировать российские ресурсы еще при президенте Петре Порошенко. В черном списке сотни сайтов, среди которых «Яндекс», «Mail.ru», «В Контакте», «Одноклассники», «Лаборатория Касперского». И хотя их популярность снижается, некотоыре из этих ресурсов по-прежнему входят в топ самых посещаемых у украинцев. В российском МИДе блокировку сайтов называли прямой цензурой и дискриминацией, нарушением основополагающих принципов международного права.

В России после событий в Крыму и Донбассе также блокируют многие украинские ресурсы, в том числе новостные веб-издания.