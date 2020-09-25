Президент Белоруссии Лукашенко заявил о возможности ввести двухнедельный карантин для приезжих из стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности ввести двухнедельный карантин для приезжих из стран Запада. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе, — передает ТАСС. Стоит отметить, что ранее Александр Лукашенко публично выражал скептическое отношение к карантинным мерам из-за пандемии.