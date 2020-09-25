Власти Москвы призывают жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с понедельника не выходить из дома

Ограничения на прогулки и занятия физкультурой на воздухе при этом не вводят. Мэр Москвы Сергей Собянин этим утром настоятельно порекомендовал работодателям по возможности переводить сотрудников на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки по всей России, как сообщили в оперативном штабе, выявили более 7 тысяч новых заболевших. Из них свыше полутора тысячи в Москве, при том, что днем ранее чиновники говорили о приросте заболеваемости в тысячу человек.
2020-09-25T12:04:31+03:00
2020-09-25T12:12:45+03:00
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12:04, 25 сентября 2020
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