Адвокат: СКР назначил новую экспертизу причин смерти Магнитского

Следственный комитет России назначил новую экспертизу причин смерти юриста инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» 11 лет назад. При этом ни защитникам, ни матери Магнитского не получается получить доступ к результатам прошлых экспертиз. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат матери Магнитского Николай Горохов.

«В 2018 году представители Генпрокуратуры заявили, что Магнитский был отравлен боевым веществом, содержащим соединения алюминия. Это было якобы установлено соответствующим заключением экспертов. И с того времени ни я как представитель Натальи Магнитской, ни она сама не можем получить вразумительного ответа от правоохранительных органов и Следственного комитета, была ли назначена вообще эта экспертиза», — рассказал адвокат.

Н.Горохов напомнил, что 23 сентября Мосгорсуд рассмотрел жалобу на непредоставление ответа. «При этом судья Мосгорсуда оказался исследовать аудиозапись Басманного суда, на котором представитель Генпрокуратуры Куликов заявил, что никакого уголовного дела по факту отравления Магнитского не было и не возбуждалось. Это в протоколе районного суда отсутствует», — уточнил он.

Вместе с тем адвокат отметил, что в прошлом году СКР провел выемку медицинских документов, а также «гистологического архива тканей внутренних органов от трупа Магнитского» из архива Тверского суда Москвы. По словам Н.Горохова, речь идет о том, что для расследования обстоятельств смерти Магнитского была «назначена и проведена» новая экспертиза. «Но от матери Магнитского Натальи скрываются результаты этой экспертизы и сам факт назначения и получения заключения по этой экспертизе. Мы обжалуем все эти действия», — подчеркнул он.

Согласно оглашенным судьей Мосгорсуда материалам, постановление о выемке из архива Тверского суда на Каланчевской улице в Москве 29 января 2019 года вынес старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Николай Тутевич. В оглашенном постановлении отмечалось, что «комиссионная судебная экспертиза, в том числе причин смерти Магнитского», назначена в рамках уголовного дела, возбужденного 14 декабря 2015 года.

Как пояснил Н.Горохов, экспертиза была назначена в рамках уголовного дела об убийстве Сергея Коробейникова, Октая Гасанова и Валерия Курочкина. Он добавил, что об этом стало известно случайно после адвокатского запроса.