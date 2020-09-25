В ФБК не рассматривают арест квартиры Навального как попытку властей не допустить возвращения оппозиционера в Россию

В Фонде борьбы с коррупцией не рассматривают арест квартиры политика Алексея Навального как попытку властей не допустить возвращения оппозиционера в Россию. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«Мы связываем это не с возвращением, а с какой-то мелочностью властей, которые, пока человек находится в коме и не может выражать волю для своих представителей и юристов о том, какие действия им необходимо совершать, занимаются такой мелочностью», — сказал он.

И.Жданов уточнил, что арестовали не всю квартиру в Марьино, а 1⁄ 3 доли: теперь жилье нельзя продать или подарить. Арест проведен через неделю после отравления Алексея Навального. Тогда же были арестованы счета политика.

И.Жданов считает арест доли в квартире продолжением кампании бизнесмена Евгения Пригожина по ликвидации Фонда. «Мы были готовы к такому повороту событий, когда появился иск компании «Московский школьник» на 30 млн. Это комплекс действий, которые не прекращаются. Одновременно по иску Пригожина арестовали счета Навального в Альфа-банке и других банках. То же самое происходило по делу ФБК», — заключил он.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить с YouTube-канала ролик про пищевой комбинат «Московский школьник» и опровергнуть порочащие сведения о компании. В видео бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова рассказывала, что «Московский школьник» кормил детей «хуже собак», поставлял мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями. Суд постановил взыскать с Навального, ФБК и автора расследования о комбинате, юриста ФБК Любови Соболь по 29 млн рублей в пользу «Московского школьника». В конце июля этого года Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения.

В августе прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг «Московского школьника», чтобы взыскать долг напрямую в свою пользу. Пригожин заявлял, что намерен «раздеть и разуть» Соболь, Алексея Навального и ФБК. В результате сделки фонд и его руководители оказались должны бизнесмену 87,6 млн рублей.

Приставы уже заблокировали взыскиваемую с Любови Соболь сумму на ее банковских счетах, а после вручили юристу предупреждение об уголовной ответственности за невыплату долга.