Поисковик Google согласился удалить все изображения вершины австралийской горы Улуру – священной для аборигенов

Как передает американская телекомпания ABC, к интернет-корпорации обратилось государственное управление парков Австралии. Посещение горы Улуру было запрещено в октябре прошлого года по требованию населяющих земли вокруг горы аборигенов, однако, они были недовольны тем, что функция просмотра улиц сервиса Google Maps позволяет совершить виртуальное восхождение на вершину скалы, которая находится практически в центре австралийского континента в пустыне.