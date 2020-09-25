В посольстве Греции сообщили о предложении России возобновить авиасообщение с 1 октября

Авиационные власти двух стран ведут переговоры, — сказали в дипмиссии агентству РИА «Новости». Россия закрыла международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. В августе-сентябре Россия постепенно возобновила рейсы с рядом стран, но полеты во все государства Евросоюза, в который входит Греция, по-прежнему закрыты.
2020-09-25T11:35:53+03:00
2020-09-25T11:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 25 сентября 2020
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