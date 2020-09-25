Глава Минздрава объявил, что препараты от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых в течение недели

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что препараты от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых в течение недели. По его словам, цены будет регулировать Федеральная антимонопольная служба, — передает информагентство. Ранее стало известно, что в России разрешены к продаже два препарата от коронавируса, которые, по словам их производителей, будут стоить в рознице около 11 и 12 тысяч рублей. Оба препарата основаны на созданном в Японии веществе «фавипиравир», которое, как отметила научный журналист Ирина Якутенко в блоге на сайте «Эха», практически не применяется, потому что вызывает уродства у плода при приеме беременными.