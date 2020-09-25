Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве достиг максимума с середины июня

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве, по данным оперативного штаба, достиг максимума с середины июня. Диагноз подтвержден у 1560 человек. Днем ранее в штабе сообщили о тысяче новых заболевших. По всей стране за сутки выявлено свыше семи тысяч заразившихся коронавирусом. Число жертв новой инфекции, которое попало в официальную статистику, в Москве за сутки выросло на 14 человек – до 5 129. По всей стране, по данным федерального штаба, умерли более 20 тысяч пациентов. Число выявленных с начала пандемии заболевших составило 1 миллион 136 тысяч.
2020-09-25T11:34:21+03:00
2020-09-25T11:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 25 сентября 2020
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