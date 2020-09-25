Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве достиг максимума с середины июня

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве, по данным оперативного штаба, достиг максимума с середины июня. Диагноз подтвержден у 1560 человек. Днем ранее в штабе сообщили о тысяче новых заболевших. По всей стране за сутки выявлено свыше семи тысяч заразившихся коронавирусом. Число жертв новой инфекции, которое попало в официальную статистику, в Москве за сутки выросло на 14 человек – до 5 129. По всей стране, по данным федерального штаба, умерли более 20 тысяч пациентов. Число выявленных с начала пандемии заболевших составило 1 миллион 136 тысяч.