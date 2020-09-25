В Москве для приема пациентов с коронавирусом перепрофилируют восемь крупных больниц

В Москве, по данным «Интерфакса», для приема пациентов с коронавирусом перепрофилируют восемь крупных больниц. Источник агентства говорит, что расконсервированы временные госпитали, созданные в 75 павильоне ВДНХ, в ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники». Поясняется, что такое решение принято в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом в городе. Этим утром мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей старше 65, а также людей с хроническими заболеваниями, с понедельника по возможности не выходить на улицу, а работодателей – переводить сотрудников на удаленную работу.