В Москве для приема пациентов с коронавирусом перепрофилируют восемь крупных больниц

В Москве, по данным «Интерфакса», для приема пациентов с коронавирусом перепрофилируют восемь крупных больниц. Источник агентства говорит, что расконсервированы временные госпитали, созданные в 75 павильоне ВДНХ, в ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники». Поясняется, что такое решение принято в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом в городе. Этим утром мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей старше 65, а также людей с хроническими заболеваниями, с понедельника по возможности не выходить на улицу, а работодателей – переводить сотрудников на удаленную работу.
2020-09-25T11:33:55+03:00
2020-09-25T11:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 25 сентября 2020
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