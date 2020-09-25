Число погибших от коронавируса в России превысило 20 тысяч человек

По данным оперативного штаба, за сутки выявили еще 7 тысяч случаев заражения – это максимальные показатели с середины июня.

Самый быстрый прирост заболевших демонстрирует Москва. 1560 человек – показатель заразившихся за прошедшие сутки – это почти в полтора раза больше, чем днем ранее. Ситуация соответствует мировому тренду, говорят в оперативном штабе, приводя в пример столицы европейских стран – Мадрид и Вену. В лидерах по приросту заболевших у нас – Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области.

В целом по стране ситуация выглядит не лучшим образом. Общее число новых случаев более 7 200. Каждый четвертый переносит коронавирусную инфекцию без клинических проявлений, то есть, без симптомов.

От covid-19 в России с начала наблюдений умерло 20 056 человек. Четверть из них – это жители столицы. За сутки вирус унес еще 108 жизней.

Число выздоровевших сократилось по сравнению с четвергом до 4 тысяч 300 случаев.

Этим утром столичный мэр Сергей Собянин порекомендовал жителям города старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями, с понедельника не выходить из дома. При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. Собянин также призвал работодателей переводить сотрудников на удаленную работу.