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11:04, 25 сентября 2020

Франция начала расследование утечки в прессу недавнего разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина

Недопустимой назвали любую утечку конфиденциальных документов представители французского МИДа. От комментариев ведомство воздержалось, отметив, что идет расследование. К нему привело статья во французской газете Monde. Издание со ссылкой на источники опубликовало во вторник подробности проведённого неделей раньше разговора президентов Франции и России, они обсуждали в числе тем отравление политика Алексея Навального. У Путина Макрон пытался выяснить почему Москва не проводит расследование. Газета сообщила, что Владимир Путин назвал оппозиционного политика цитата «смутьяном из интернета» и высказал предположение, что он сам мог принять химическое вещество «Новичок». Российский президент также озвучил версию, что яд могли завезти из Латвии, где живет один из изобретателей Новичка. Со своей стороны Макрон, как писала Monde сразу отверг «латвийский след» и то, что Навальный отравил себя сам. Во французском МИДе изложенные в публикации факты опровергать не стали. После публикации в газете в Кремле высказали убеждение, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись разговора.

Алексей Навальный почти три недели провел в коме. Он недавно был выписан из берлинской клиники, куда попал после отравления в России больше месяца назад. В Германии политик останется до окончания реабилитации.



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